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FETÖ şüphelisi adli tıpçıların yargılandığı dava

-FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik, aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 37'si tutuklu, 2'si firari 52 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi - İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya katılan ve savunma yapan firari sanıklardan Ahmet Selçuk Gürler'in tutuklanmasına karar verdi

FETÖ şüphelisi adli tıpçıların yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik, aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 37'si tutuklu, 2'si firari 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasına katılan ve savunma yapan firari sanıklardan Ahmet Selçuk Gürler'in tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ilk olarak tutuksuz sanıkların ifadesi alındı. Hakkında yakalama emri çıkarılan ve bugüne kadar yakalanmadığı için firari konumda bulunan sanıklardan eski adli tıp uzmanı Ahmet Selçuk Gürler de duruşmaya katıldı.

- "Hrant Dink ve İlhan Varank'ın otopsisini yaptım"

Duruşmada savunmasını yapan Gürler, öz geçmişiyle ilgili kısa bir bilgi verdi. Adli Tıp'ta çalıştığı dönemlerde Hrant Dink'in otopsisini yaptığını ve son olarak da 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin ateşiyle şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank'ın otopsisini yaptığını belirten Gürler, bu son görevinden sonra açığa alındığını dile getirdi.

FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını savunan Gürler, üzerine ifade veren diğer adli tıp uzmanlarını tanımadığını, Bank Asya'da, arkadaşının eşi olan kişinin prim almasını sağlama amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hesabı açtığını ileri sürdü.

Savunmasının ardından mahkeme heyeti başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'ın sorularını yanıtlayan Gürler, "Silahlı saldırı sonucu öldürülen Hrant Dink'in otopsisine girip girmediği" yönündeki soruya karşılık, "bu otopsiye Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Kemalettin Kurt ve diğer uzmanlarla birlikte girdiği" cevabını verdi.

- Tutuklama kararı

Dink'in cenazesinin kuruma geç saatte geldiğini ve otopsiyi gece yarısına doğru yaptıklarını aktaran Gürler, otopsiye girmek için bilerek beklemediğini ve kurumda o anda kim varsa, otopsiye girebileceğini ifade etti.

Hakkında yakalama kararı olmasına rağmen gelip teslim olmamasının nedeni de sorulan Gürler, duruşma günü için savunma hazırladığını ve daha önce gözaltına alındığı için evinin polislerce bilinmesine rağmen kendisini gözaltına almaya kimsenin gelmediğini söyledi.

Sanık Gürler hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına hükmeden heyet, eylemin niteliği, suçun cinsi, tanık anlatımları, suç şüphesinin varlığı, sanığa bu aşamaya kadar ulaşılamaması, adli kontrolün yetersiz olması ve tutuklamanın orantılı olacağı gerekçeleriyle bu sanığın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararı verilmesinin ardından sanık Gürler, tutuklama işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere götürüldü.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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Adli Tıp UzmanlarıAhmet Selçuk GürlerFirari Sanık Tutuklandı
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