FETÖ şüphelisi cezaevi ziyaretinde yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Kırklareli'nde tutuklu bulunan ağabeyini ziyaret için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklu bulunan ağabeyi Ş.B.'yi ziyarete gelen M.B'nin yapılan kimlik sorgulamasında FETÖ/PDY üyeliği şüphesiyle yakalama kararının bulunduğu tespit edildi.
Cezaevi yetkililerince haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri M.B.'yi gözaltına aldı.
M.B, Devlet Hastanesi̇ndeki̇ sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.