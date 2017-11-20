FETÖ şüphelisi eski rektör Çelik hakim karşısına çıktı

UŞAK (AA) - Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in yargılanmasına Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu rektör Çelik, sanık avukatları Uğur Murat Hayran ile Kemal Çetinkaya'nın yanı sıra FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve halen Samsun cezaevinde bulunan tanık Firdevs Taşkın ve Denizli cezaevinde bulunan tanık Muhammet Kaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Diğer tanıklar Selcan Özyurt, Hüseyin Tanış, Cengiz Soykan, Asuman Tuna, Sezai Daşdemir de duruşmada bulundu.

Eski rektör Çelik, savunmasında 2012 yılının Aralık ayında FETÖ'nün sözde Uşak İl İmamı Mustafa Balcı, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Alı Yıldırım, işadamları Halis Aslan ve Hüseyin Tanış ile ABD'ye gittiğini, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in malikanesinin bulunduğu komplekste 2 gün kaldığını, bu sırada Gülen ile namaz kıldığını ve görüştüğünü, Gülen'in kendisine bir tesbih hediye edildiğini söyledi.

Üniversiteleri gezmek için gittiğini ABD'de rahatsızlığı nedeniyle bunu yapamadığını iddia eden Çelik, Pensilvanya ziyaretinden sonra Türkiye'ye döndüğünü ifade etti.

FETÖ/PDY'nin üniversitede yapılanmasına izin vermediğini, bazı FETÖ sanıkları ile rektörlük adaylığı süresince görüştüğünü kabul eden Çelik, şehir dışındaki bazı örgüt toplantılarına katıldığını ancak FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün gerçek yüzünü 17-25 Aralık sürecinden sonra anladığını ve bu nedenle üniversitede mücadele ettiğini belirten eski rektör Çelik, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe karşıtı halkı sokaklara davet eden sosyal medya paylaşımları bulunduğunu aktardı.

Görevi gereğince FETÖ'nün bazı sivil toplum kuruluşlarının toplantıları katıldığını, Tanzanya'ya örgüt üyeleriyle gittiğini kabul eden Çelik, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

-Tanıklar dinlendi

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Firdevs Taşkın, Çelik'in 17-25 Aralık sürecinden sonra Uşak'ta düzenlenen geniş katılımlı örgüt toplantısına katıldığını belirtirken, tanık Muhammet Kaya, Çelik'in FETÖ'ye ait bir derneğin açılışına yine 17-25 Aralık sürecinden sonra katıldığını söyledi.

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Selcan Özyurt, Çelik'in görevi süresince FETÖ/PDY yapılanmasına izin verdiğini kaydetti.

Çelik ile ABD'ye giderek Gülen'le görüşen işadamı Hüseyin Tanış, iki gün süreyle Pensilvanya'da kaldıklarını kabul etti.

Çelik'in rektörlüğü döneminde eski özel kaleminde çalışan tanık Asuman Tuna FETÖ'cü olduğunu düşündüğü Çelik'in üniversitede kadrolaşmaya izin verdiğini, örgütle ilişkilerinin hep var olduğunu, Çelik'in kendisini gizlenmeye çalışan bir örgüt üyesi olduğunu bildirdi.

-Cumhuriyet savcısı mütalaa verdi

Çelik'in avukatı Uğur Murat Hayran müvekkilinin görevi süresince Uşak Üniversitesinde 285 akademisyenin göreve başladığını, bunlardan çok azının FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığını ya da açığa alındığını belirterek, Çelik'in iddia edildiği gibi üniversitede örgütün yapılanmasına izin vermediğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz, mütalaasında sanık Çelik'in FETÖ/PDY amaç ve ideolojisi doğrultusunda hareket ettiğinin delillerce sabit olduğunu belirterek 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Çelik'le ilgili delillerin toplanması için davayı erteledi.

Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, 22 Aralık 2016'da gözaltına alınmış, 31 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çelik hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.