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FETÖ şüphelisi eski yargı mensubu çift yargılanacak

- Adana'da haklarında yakalama kararı çıkarılan eski savcı T.S. ile karısı eski hakim D.S'nin, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı

FETÖ şüphelisi eski yargı mensubu çift yargılanacak

ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndaki (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Cumhuriyet Savcısı T.S. ve eşi eski hakim D.S. hakkında 15'er yıl hapis cezası istendi.

FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen yargı mensubu çiftle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının çift hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hazırladığı iddianame, Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.

İddianamede, sanık çiftin cep telefonlarında terör örgütünün haberleşmede kullandığı ByLock programının yüklü olduğu ve bu programı aktif kullandıklarının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

İddianamede sanıklar aleyhine ifade veren şüpheli ve tanık ifadelerine de değinildi.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan C.U, 2011'de Ankara'da hakimlik sınavına hazırlanırken örgüt evinde sanık T.S. ile birlikte kaldıklarını, 25 Aralık 2011'de adli yargı hakimlik sınavından bir gün önce bir kişinin adli yargı sorularını kendilerine getirdiğini ileri sürdü.

Evde kalan T.S. ve diğer hukukçuların sorularını aldığını iddia eden C.U, "Soruları alan kişiler adli hakimlik sınavını çok yüksek puanlarla kazandılar" diye konuştu.

Tanık G.Ş. ise Erzincan'da kendisi örgüt evinde kalırken ev ablalığını D.S'nin yaptığını söyledi.

G.Ş. ev ablası eski hakim D.S'nin akşamları örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap okuyarak vaaz kasetlerini açtığını ve kendilerinden dinlemelerini istediğini savunarak, "Cemaate gönülden bağlı birisiydi. Kitap okumadığımız zamanlar beddua eder tarzda konuşarak cezalandırılacağımızı söylerdi" dedi.

Mahkeme eski yargı mensubu çift hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

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Adana-yargı
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