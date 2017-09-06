FETÖ şüphelisi hakim-savcı çifti hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisaklı olukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen hakim-savcı karı kocanın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski savcı Muhammet Ali Kaşıkçı ve eşi tutuksuz sanık eski hakim Neslihan Kaşıkçı ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Muhammet Ali Kaşıkçı, iddianamede hangi eylemiyle örgüte iltisaklı olduğunun belirtilmediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

İddianamede yer alan, örgütsel dayanışma kapsamında müfettişliğe atanma iddiasına değinen sanık Kaşıkçı, "Ankara'da referans aradığım doğrudur. Belki bunu burada söylemem doğru değildir. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi ile görüştüm. Üye de, Teoman Gökçe'yi aradı, beni ona gönderdi. Ben de ilk kez yüz yüze Teoman Gökçe ile görüştüm. Kurul binasında kim varsa hepsiyle yüz yüze görüştüm. Sanırım 16 oydu, nitelikli oyu da alarak seçildim." dedi.

Sanık Kaşıkçı, 2014 yılındaki HSYK seçimleri için Ahmet Çiçekli ve Ömür Topaç ile bir kişiyi bütün odalarda gezdirdiğini anlatarak, bu kişiler için kahvaltı ve değişik organizasyonlarda düzenlediğini aktardı. Yaptığı işlerin hakkındaki isnadların tersini ortaya koyduğunu iddia eden Kaşıkçı, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullanmadığını ve 15 Temmuz'da İstanbul'da lojmanda olduğunu iddia ederek, tahliyesini talep etti.

Sanık eski hakim Neslihan Kaşıkçı ise eşinin ByLock kullanmadığını öne sürerek, eşinin ByLock kullanması durumunda bile suçun ve cezanın şahsi olacağını ve bu yüzden yargılanamayacağını savundu.

İddianamede yer alan hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Neslihan Kaşıkçı, HSYK müfettişinin verdiği 83 puanın kendisini parlatmak için vermiş olsa bile bu puanın kurulda değerlendirildiğini ifade ederek, en son kurul tarafından bu notu alacağını kaydetti.

Sanık çiftin savunmasının ardından avukatı Gülşen Zengin, müvekkillerine ilişkin taleplerde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Muhammet Ali Kaşıkçı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık Muhammet Ali Kaşıkçı'nın, ByLock kullandığına ilişkin emniyete ve BTK'ya yazı yazılmasına ve sanıklardan elde edilen dijital delillere ilişkin ilgili emniyetten rapor alınmasına hükmetti.

Heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapısı ve eylemlerine yer verilerek, örgütün yargıdaki yapılanması anlatıldı. İddianamede, karı koca olan sanıklar Muhammet Ali Kaşıkçı ile Neslihan Kaşıkçı'nın örgüte iltisaklı oldukları ve Muhammet Ali Kaşıkçı'nın ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği belirtilen eski savcı Muhammet Ali Kaşıkçı ile eşi tutuksuz sanık eski hakim Neslihan Kaşıkçı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



