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FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

- Eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı

FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

AA muhabirinin adlığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ şüphelisinin olduğu otomobili, Yunanistan sınırındaki Serem köyüne kadar takip etti.

Ekipler, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliğine aracın yerini bildirdi.

Sınırı bekleyen ekipler, 1. Derece Askeri Yasak Bölgede Edirne plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki FETÖ şüphelisi olduğu belirtilen ve Dışişleri Bakanlığından ihraç edildiği tespit edilen F.N.Y ile göçmen kaçakçılığından sabıkası olan Ü.S ve Y.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu arada, F.N.Y'nin daha önce de gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemece, yurt dışına çıkış şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKaçakYakalama
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