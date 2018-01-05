FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan sınırında yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile 3 Pakistanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy köyünde 1. derece askeri yasak bölgede 4 kişilik bir grup belirledi.

Kimlik kontrolünde, matematik öğretmeni olarak çalışırken ihraç edilen, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan aranma ve ByLock kaydı tespit edilen Ö.E. ile bu kişiye yardım ettiği belirtilen Pakistan uyruklu S.A, M.A. ve M.A gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ö.E. işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yabancı uyrukluların işlemleri sürüyor.