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FETÖ şüphelisini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı çalışanını Yunanistan'a kaçıracakları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı...

FETÖ şüphelisini Yunanistan'a kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı çalışanını Yunanistan'a kaçıracakları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ şüphelisinin olduğu otomobili, Yunanistan sınırındaki Serem köyünde durdurmuş, araçta bulunan FETÖ şüphelisi olduğu belirtilen ve Dışişleri Bakanlığından ihraç edildiği tespit edilen F.N.Y ile göçmen kaçakçılığından sabıkası olan Ü.S ve Y.D. gözaltına almıştı.

Şüphelilerden Ü.S ve Y.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, F.N.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




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Anahtar Kelimeler:
FetöFetullahçı Terör Örgütü
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