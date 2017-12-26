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FETÖ şüphelisinin sınırda yakalanması

- Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı tutuklandı

FETÖ şüphelisinin sınırda yakalanması

EDİRNE (AA) - Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan sınırını geçmeye çalıştığı sırada yakalanan ve meslekten ihraç edildiği belirlenen FETÖ şüphelisi F.N.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ü.S ile Y.D de dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

- Olay

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Aralık'ta takibe aldıkları otomobili, 1. Derece Askeri Yasak Bölgede durdurmuş, aramada FETÖ şüphelisi Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edildiği tespit edilen F.N.Y ile göçmen kaçakçılığından sabıkası olan Ü.S ve Y.D.'yi gözaltına almıştı.

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FetöSınırYakalama
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