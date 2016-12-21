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FETÖ üyelerini "soruları cinler çalmış" yalanıyla kandırmış

- FETÖ bağlantılı askeri öğrencilerle bir dönem ilgilenen ve Tokat'taki soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, örgüt mensuplarının, askeri liselere giriş sınavlarının çalınması konusunda kendilerini "cinler çalmış" yalanıyla kandırdığını itiraf etti - Tanığın ifadesinden: "(Askeri lise öğrencilerinden sorumlu M.Ş'ye) Bu çocukların bu kadar nasıl askeri sınavları kazanıp liselere girdiğini sorduğumda bana 'Fetullah Gülen'in cinlerle irtibatlı olduğunu, kasada bulunan soruların onlar vasıtasıyla çalınıp öğrencilere verildiğini' söylemişti"

FETÖ üyelerini

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Askeri LiseAskeri Sınav SorularıAskeri YapılanmaFETÖ/PDY SoruşturmasıFetullah Gülen
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