Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

FETÖ üyeliğinden aranan kişi gümrük kapısında yakalandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten aranan kişi, sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'a çıkış...

FETÖ üyeliğinden aranan kişi gümrük kapısında yakalandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten aranan kişi, sahte pasaportla ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'a çıkış yapmak üzere gelen bir yolcunun hal ve tavırlarından şüphelenen muhafaza memurları, şahıstan kontrol etmek üzere kimlik ve pasaportunu istedi. İlgili personel tarafından yapılan kontrollerde, Selman Kılcı ismine düzenlenen pasaportun çıkış mühründe bir farklılık olduğu tespit edildi.

Mührün sahte olması ihtimali üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince şahıs gözetim altında tutularak pasaportu, incelenmek üzere Emniyet Pasaport Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede, pasaportta yer alan çıkış mührünün numarasının ve renginin farklı olduğu teyit edildi. Seri numarasıyla yaptırılan sorguda ise pasaportun Selman Kılcı'ya değil, Mendo Eyikat'a ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Bunun üzerine yapılan GBT sorgusunda, şüphelinin, FETÖ'ye üye olmak suçundan arandığı tespit edildi ve derhal Saray Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi.

Hakkında gözaltı kararı alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FetöFetullahçı Terör Örgütü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5