FETÖ, yargı ayağıyla MİT'i bertaraf etmek istedi - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik soruşturma sonucunda hazırlanan ilk iddianamede, FETÖ'nün 7 Şubat'ta MİT soruşturmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan kendinden olmayan MİT yönetimini bertaraf etmek, MİT'i ele geçirmek istediği belirtildi - Büyük çoğunluğu örgüte mensup 160 hakim ve savcının Yargıtay üyeliklerine seçildiği, örgütün belli ceza dairelerinde istediği kararı onaylatacak, istemediği kararı bozduracak güce kavuştuğu anlatılan iddianamede, örgütün dini değerleri kullanarak HSYK seçimlerini de kazanmaya çalıştığı aktarıldı - İddianamede, "Adli Yargı Hakim Savcılık Sınavı sorularının kendilerine verildiğini, FETÖ elebaşı bile gelse 'Soruları almadık' diyeceksiniz yönünde telkinler aldığını" söyleyen bir itirafçının ifadesine de yer verildi

07 Nisan 2017 Cuma 15:40