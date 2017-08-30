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FETÖ zanlısı huzur uygulamasında yakalandı

NİĞDE (AA) - Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı Niğde'de yakalandı.Niğde'de, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle emniyet ve jandarma ekipleri tarafından huzur...

FETÖ zanlısı huzur uygulamasında yakalandı

NİĞDE (AA) - Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı Niğde'de yakalandı.

Niğde'de, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle emniyet ve jandarma ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.

Altunhisar-Bor yolunda kontrol yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü sonucu araçtaki kişinin, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan S.E. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.E, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Aksaray'a gönderildi.

Öte yandan, S.E'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöHuzur UygulamasıNiğde
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