FETÖ'cü 45 kreş ve gündüz bakımevi kapatıldı

ANKARA (AA) - Burcu Çalık - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY yapılanmasıyla mücadele çerçevesinde yayımladığı genelge kapsamında, Bakanlığın denetiminde bulunan kurum ve kuruluşlar ile hizmet modellerine yönelik yürütülen incelemeler devam ediyor.

15 Temmuz'dan bu yana tüm kurum ve kuruluşları ile hizmet modellerini mercek altına alan Bakanlık, çocukların beynini küçük yaştan itibaren yıkamaya çalışan FETÖ'nün kreşlerdeki yapılanmasına geçit vermedi.

Yapılan incelemelerde, FETÖ ile iltisakı bulunduğu belirlenen 45 özel kreş ve gündüz bakımevinin kapatılmasına karar verildi.

na sıkı takip

Öte yandan Bakanlık, 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların merkezi konumunda olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını (SYDV) da sıkı incelemeye aldı.

Bu kapsamda SYDV'lerde istihdam edilen ve FETÖ bağlantısı saptanan 237 kişinin iş akitleri ilgili mütevelli heyetlerince feshedildi.

Bakan Kaya'dan "FETÖ/PDY ile mücadele" talimatı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 23 Ağustos 2016 tarihinde gönderdiği genelgeyle, tüm birimlere FETÖ/PDY yapılanmasıyla mücadeleye yönelik çalışmalarda her türlü tedbirin alınması, hizmetlerin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden sürdürülmesi ve yapılan iş ve işlemler hakkında Bakanlığın ilgili birimlerine bilgi verilmesi konusunda talimat vermişti.