FETÖ'cü akademisyen çiftin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi akademisyen karı ve koca ile çifte organizatörlük yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Keşan Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Gazi Üniversitesinden ihraç edilen akademisyenler Muhammet (44) ve eşi Esma Uşak (38) ile sürücü Mustafa Demirci (44), adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece Muhammet ve Esma Uşak "terör örgütü üyeliği", sürücü Demirci ise "terör örgütüne yardım yataklık ve göçmen kaçakçılığı "suçlarından tutuklandı.

- Olay

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ihbar üzerine İstanbul'dan yola çıkan 61 TC 117 plakalı otomobili takibe almıştı. Yenimuhacir beldesinde durdurulan otomobildeki sürücü Demirci, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen akademisyen çift Muhammet ve eşi Esma Uşak gözaltına alınmıştı.

Zanlıların yanındaki, yaşları 4 ile 7 arasında değişen 3 çocuk, yakınlarına teslim edilmişti. Muhammet Uşak'ın sorgusunda, kendilerini yurt dışına kaçırması karşılığında sürücü Demirci'ye yaklaşık 15 bin avro ödediğini itiraf ettiği öğrenilmişti.

Öte yandan, sürücü Demirci'nin, önceki gün jandarma tarafından yakalanınca Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolan FETÖ şüphelisi Mustafa Zümre'nin de aralarında olduğu grubu Meriç ilçesine getiren zanlılardan olduğu belirlenmişti.

