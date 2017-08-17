FETÖ'cü olmakla suçlanan akademisyenler hakim karşısında

ERZURUM (AA) - Erzurum’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları, örgüt toplantılarına katıldıkları, örgüte maddi yardımda bulundukları, örgüt adına kurban bağışı topladıkları ve örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat İ, Gürkan Ş, sanık avukatları ile tanıklar katılırken tutuklu sanık Abdurrehim B. de bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki Ses ve Görüntülü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) yoğun olmasından dolayı duruşmaya katılamadı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Murat İ, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hakkında iddialarda bulunan ve halen başka bir suçtan tutuklu olan bu davanın tanığı A.C'nin cezaevinden çıkabilmek amacıyla iftira attığını savunan Murat İ, şunları ifade etti:

"Diğer tanıkları da tanımıyorum. Bank Asya hesabım 13 yıllık bir hesaptır. Bir başka bankadan evimdeki eşyayı yenilemek amaçlı 45 bin lira kredi çektim. Bu parayı daha sonra Bank Asya'ya yatırdım. Parça parça çekerek kullandım. Bu krediyi de eşyayı peşin parayla alma taraftarı olduğum için çektim. Sohbet toplantılarına katılmadım, örgütle hiçbir bağlantım yoktur."

Sanık Gürkan Ş. ise savunmasında, etüt merkezi sahibi olan tanık Ö.M.Ö'yü çocuklarını bu etüt merkezine göndermesinden dolayı tanıdığını, başka bağlantısı olmadığını iddia ederek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tanık A.C'yi Bayburt Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak görevlendirildiği zaman tanıdığını belirten Gürkan Ş, "Kendisiyle başka bir bağlantım olmadı. Bank Asya'yla ilgili olarak 2008'de hesap açtırmıştım. Biriktirdiğim paraları faizsiz bankacılık hizmeti verdiği için oraya yatırdım. Kimsenin talimatı doğrultusunda para yatırmadım. Tanık ifadeleri soyut ifadelerden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Tanık A.C. ise ifadesinde, 2014-16 arasında sanıklarla sohbetlere katıldığını anlatarak, "Gürkan İ, sonradan sohbetlere katıldı ama diğer sanıklar başından beri vardı. Sohbetlerde namaz kılınır, Kur'an-ı Kerim ve Fetullah Gülen'in kitapları okunurdu. Sohbetlerde zekat ve kurban talepleri de olurdu." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, savunması alınamayan Abdurrehim B'nin ifadesinin alınması ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Atatürk Üniversitesinde öğretim üyesi olan sanıklar Murat İ, Gürkan Ş. ve Abdurrehim B'nin örgüt toplantılarına katıldıkları, burs adı altında maddi yardımda bulundukları, kurban bağışı toplama gibi faaliyetlere katıldıkları, örgütle bağlantılı Bank Asya'ya örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası yüklü miktarda para yatırdıkları yer alıyor.

Sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar ayrı ayrı hapsi isteniyor.