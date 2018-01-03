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FETÖ'cü polisler ücretsiz izne ayrılıp Pensilvanya'da nöbet tutmuş

- Kars'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem imam yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, geçmişte Türkiye'de görev yapan cemaat mensubu bazı polislerin ücretsiz izne ayrılıp örgütün elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde nöbet tuttuğunu itiraf etti - İtirafçı E.Ü: - "Cemaatin üst sorumlularından Suray D, bana 'Gülen'in malikanesinin güvenlik noktasındaki iki erkek görevli, Türkiye'de görev yapan cemaat mensubu polis memurları, ücretsiz izin alıp buraya nöbet tutmaya geldiler' dedi. Pensilvanya ziyaretimde Türkiye'deki örgüt mensuplarının önemli şahıslarını da burada görmüştüm"

FETÖ'cü polisler ücretsiz izne ayrılıp Pensilvanya'da nöbet tutmuş

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Anahtar Kelimeler:
Eski Emniyet Amiri E.ÜFetöFETÖ/PDY Elebaşı Fetullah GülenKars
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