FETÖ'cü yarbay kendini 'rehber' olarak tanıtmış

ANTALYA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast planından Ankara'daki polis araçlarının ve ambulansların vurulmasına en kanlı talimatları verdiği belirlenen eski kurmay yarbay Özcan Karacan'ın memleketi Antalya'da saklandığı dönemde, kendini rehber olarak tanıttığı ve akrabalarına dahi izini belli etmediği ortaya çıktı.

Darbe girişimi gecesi helikopter ve pilotları göndermiş 'Mavi ışıklı araçlara ateş emri veren' FETÖ'cü yarbay yakalandı Darbeci Karacan, telsizden adeta katliam emri vermiş

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Muratpaşa ilçesinde bir hafta süren fiziki takip sonucu yolda yürürken yakaladığı Karacan'ın saklandığı evi, AA muhabirleri görüntüledi.

Yanına sık sık gidip gelen bir kadının da gözaltına alındığı Karacan'ın, emlakçıdan bir aylık peşin ödeyerek sahte kimlikle kiraladığı eşyalı evde 13 yaşındaki kızıyla yaşadığı, mahalledekilere turizm acentesinde çalıştığını söylediği, izini belli etmemek için Antalya'daki akrabalarıyla temas kurmadığı belirlendi.

Eşkalini değiştirmek için aşırı düzeyde kilo veren, saçını sakalını uzatıp kaşlarının arasını aldırıp incelten, özel gözlükler kullanan, ara sıra şapka takan Karacan'ın dikkat çekmemek için aidatlarını düzenli olarak ödediği tespit edildi.

"İşe gidiyor sanıyordum"

Karacan'ın saklandığı evin bulunduğu mahallede 20 yıldır market işleten Hüseyin İlkuçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanığı tanıdığını, bu kişinin sık sık marketinden alışveriş yaptığını söyledi.

İlkuçan, "Bu adamı tanıyorum, buralarda çok gördüm." dedi.

Aynı apartmanda oturan Kerem Çiçek de Karacan'ın yaklaşık 4 aydır aynı dairede oturduğunu, kendisiyle sık sık sabah ve akşamları karşılaştığını, selamlaştıklarını, şüphe çeken bir davranışını görmediğini belirtti.

Bu kişiyi sabahları gördüğünde işe gittiğini sandığını anlatan Çiçek, "Sabahları günaydın, akşamları karşılaştığımızda da iyi akşamlar derdi." ifadesini kullandı.

Eve bir kadının sürekli gelip gittiğini belirten Çiçek, Karacan'ı en son dün sabah gördüğünü ifade ederek, "Dışarıdan geldi eve girdi. Ara sıra şapka kullanırdı. Ne iş yaptığını bilmiyordum, 13 yaşlarında kızı vardı. Bir kadın sık sık yanına gidip geliyordu, kız arkadaşı sanıyorduk. Merhabadan başka konuşmamız olmadı." diye konuştu.

Çiçek, sanığın şüpheli hiçbir tavrının olmadığını söyledi.

Yan binada oturan Orhan Oskar da bu kişiyi iki kez balkonda gördüğünü, ismini bilmediğini söyledi.

Balkonun önünden geçerken selamlaştıklarını aktaran Oskar, "Uzun saçlıydı. Balkonunda oturuyordu, 'Sen ne iş yapıyorsun?' diye sordum bir keresinde. 'Turizm acentesinde çalışıyorum, rehberlik yapıyorum' demişti. Çok konuşmuyordu, nereli olduğunu bilmiyordum." dedi.

"Yanına gelen kadın aracını sürekli başka yere park ederdi"

İsmini vermek istemeyen bir kadın ise bir süredir Karacan'ın kendi mahallelerinde oturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Zayıf, uzun saçlı bir adamdı. Saçını hep arkadan bağlıyordu. Bir kadın da ona yemek getiriyordu hatta aracını her zaman farklı yere park ediyordu. Bu sitenin önüne aracını hiç park etmiyordu. Kadın sürekli buraya geliyordu. Bir kız çocuğu bırakıyordu adama, adam da sürekli dışarı çıkıp, eve dönüyordu. Binada herkesle konuşurdu."

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde, darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamındaki toplantılardan, mühimmat depolanmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planından, Ankara'daki polis araçlarının hatta ambulansların vurulmasına kadar en kanlı talimatları verdiği belirlenen eski kurmay yarbay Özcan Karacan, darbe girişimine ilişkin açılan üç davanın firari sanığı konumundaydı. Darbe girişimi gecesi, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT, MİT, Genelkurmay Başkanlığı civarında sivillere, polislere, kamuya ait binalara, araçlara ateş açan darbecilerin, Karacan'ın talimatlarıyla havalandığı belirlenmişti. 13 aydır firari olan Karacan, Antalya'da dün yakalanmıştı.