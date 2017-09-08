"FETÖ'cüler ağır cezalardan sonra gerçeklerle yüzleşecek"

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu darbeci askerlerin gerçekleri inkar eden savunmalarıyla kendilerini kandırdıklarını ancak yargılama sonunda alacakları ağır cezalardan sonra gerçeklerle baş başa kalacaklarını söyledi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşmaları yerinde takip eden İşler, devam eden FETÖ davalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra halkın tarihi direnişi ile anında püskürtüldüğünü hatırlatan İşler, alanlarda mağlup edilen darbecilerin mahkeme huzurunda hesap verdiklerini vurguladı.

Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin davada savunma yapan sanıkların "inkar ve ret" taktiği uyguladıklarına dikkati çeken İşler, "Ancak bu inkar taktiklerine kendilerinin de inanmadıklarını gözlemliyoruz. Ankara’yı bombalayan uçakları yönlendiren sanık Hakan Karakuş, aynı açıdan farklı koridordan çekilen fotoğraflarından birini kabul ederken diğerini de inkar ediyor." ifadelerini kullandı.

Sanık Karakuş'un iki gün süren savunmasında mantık sınırlarını zorlayan yalanları karşısında diğer sanıkların bile hayret ettiğini dile getiren İşler, Karakuş'un bilirkişilerce teyit edilen uçakları yönlendirildiği kuledeki ses kayıtları ile telsiz görüşmelerine "uydurma" diyebilecek kadar ileri gittiğinin altını çizdi.

- "Gerçekler çapraz sorguda ortaya çıkıyor"

Özellikle çapraz sorgu sırasında darbe girişimine ilişkin birçok gerçekle birlikte sanıkların yalan söylediklerinin de ortaya çıktığını belirten İşler, Akıncı davasının son duruşmalarında bazı sanık avukatlarının da bu tablonun oluşmasına katkı sağladığını vurguladı. İşler, şöyle konuştu:

"Bu çapraz sorguda gerçekler ortaya çıkıyor. Belki içerideki bazı sanıklar 'bizim hayatımız karartıldı' demiş olabilirler, ailelerinin baskısı olabilir ama sanık avukatlarının soruları çok ciddi şekilde gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sağladıklarını düşünüyorum. Soru soran sanık avukatları çok ciddi noktalara parmak bastılar. Burada da şunu görüyoruz. Çünkü sanıkların ilk ifadeleri alındığında birbirleriyle organize değillerdi. Bazı gerçekler o ifadelerden ortaya çıkıyor. Mahkeme başkanı, savcı ya da müşteki avukatı, çapraz sorgudaki sorularıyla sanıkların ifadelerindeki çelişkileri yakalamış oluyor. Ayrıca, darbeyle bağlantısı zayıf olan ve içine düştüğü durumdan rahatsız olan bazı sanıklar, avukatlarıyla yaptıkları görüşmede kendilerinin kurtarılmasını istemiş olabilirler. Ona binaen avukatlar müvekkillerini kurtarmak için darbenin mimarlarına ciddi sorular soruyor."

- "Akıllarını kiraya vermişler"

FETÖ'cü sanıkların duruşmalardaki tutumlarıyla hayatlarının bir tiyatrodan ibaret olduğunu bir kez daha gösterdiklerini ifade eden İşler, "Bunların hayatları kendilerinin değil, tamamen bir tiyatro olarak sergiliyorlar. Bu tür insanların ortak noktaları akıllarını kiraya vermiş olmalarıdır. Bunlar, bir yılı aşkın hapiste bulunmalarına rağmen rahat tavır sergileyebiliyor." dedi.

Darbecilerin gerçekleri anlatmamaları için sahte vaatlerle yakın zamanda dışarı çıkacaklarına inandırıldıklarını belirten Emrullah İşler, "Bunları sürekli diri tutmak için 'şu günü, bu günü bekleyin' diyerek 17-25'ten sonra sürekli takvim belirliyorlar. Bir şey çıkmıyor, çıkmayacak da... Mahkemeler kararlarını verdikleri zaman darbeciler, ağır cezalarla karşı karşıya kalacak ve hayatın gerçekleriyle yüzleşecekler. Sonra uyanırlar mı, zannetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.















