"FETÖ'cüler, diğer cemaat ve tarikatlarda kamufle oluyor"

İSTANBUL (AA) - Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kendilerine yönelik operasyonlarda ihraç edilmemek için başka cemaat ve tarikatların içinde kamufle olduklarını söyledi.

"Balyoz Planı" davasında beraat eden ve cezaevinden çıktıktan sonra FETÖ ile ilgili kitaplara imza atan Önsel, terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini, milletin ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan vatansever askerlerin direnişini yeni kitabı "Aşil'in Topuğu FETÖ'nün O Gecesi" isimli eserinde anlattı.

Yeni kitabına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Önsel, emniyet ve TSK'da halen görevde bulunan FETÖ'cülerin operasyonlarda ihraç edilmemek için diğer cemaatlere sızarak onlardanmış gibi davrandıklarını öne sürdü.

Önsel, şunları kaydetti:

"Bu yöndeki açıklamalarım kesinlikle bilgiye dayanıyor. Kurumlardaki polis ve askerler, FETÖ'cülerin, diğer cemaat ve tarikatların içine sızdıklarını, onlardan görünerek görevlerini sürdürdüklerini söylüyor. Hatta bunu 17/25 Aralık'tan önce yapmaya başladıkları ifade ediliyor. Her ihtimale karşı B planı olarak yapmışlar. Emniyette birçok arkadaşımız var. Bu, onların bizlere aktardığı kesin ve kati bilgidir. Onlarla konuştuğumuz zaman bize söylüyorlar. Emniyette şu anda en büyük tehdit; diğer cemaat ve tarikatların içine girerek olası bir tasfiyede 'Biz bunlardan görünelim' diyerek kendilerini kamufle edenlerdir. Bunların ortaya çıkartılması gerekiyor."

- "Küresel sermayedarların düzeni bunları kullanıyor"

FETÖ'nün de diğer terör örgütleri gibi belli bir toplumsal tabanının olduğunu ifade eden Önsel, "PKK, DEAŞ ve diğerleri gibi FETÖ yapılanmasına dahil olup terör faaliyetlerinde bulunanlar var. Ancak asıl bunları teröre sevk eden unsur önemli. Birilerinin 'büyük akıl', birilerinin 'üst akıl', birilerinin ise 'okyanus ötesi' dediği, benim genel anlamda emperyalizm olarak nitelendirdiğim küresel sermayedarların düzeni, bunları bir şekilde kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'yü küresel sermayedarların düzeninden azade ve bağımsız görmemek gerektiğini hatırlatan Önsel, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün gücü var mı, bunca operasyona rağmen hala bir şeyler yapabilecek güçteler mi diye soruluyor. Bu CIA'in gücü var mı yok mu gibi bir şey. Dünya üzerinde CIA'in gücü olduğuna göre; FETÖ'nün, PKK'nın ve DEAŞ'ın eylem yapma güçleri vardır. FETÖ, din argümanını kullanıp sisteme girmiş kravatlı çocukları kullanıyor. Bu yapıdaki insanlar, yasal hareket ettikleri görüntüsü vererek, devletin imkanlarıyla eylem yapıyor. 40 yıla yakındır örgütlü bir şekilde devlete sızmaya çalışan bir örgüt, kendisine yönelik tüm operasyonlara rağmen hala eylem yapabilir."

- "Yeni Altuntaşların çıkmaması için kararlı mücadele şart"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş gibi insanların hala devletin farklı kademelerinde yer almaya devam ettiğini söyleyen Önsel, ortaya çıkan tüm gerçeklere rağmen hala aklını Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen'in emrine veren kişilerin bulunduğunu kaydetti. Önsel, Karlov saldırısının çok yönlü mesajlar içerdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, '8 defa koruma faaliyetinde bulunan bir kişiye cinayet yaptırdık. İkincisi Türkiye ile Rusya'ya 'Fazla yakınlaşmayın.' mesajı verildi. Birilerine göre tehlike geçti. Ancak bana göre FETÖ tehlikesi geçmemiştir. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatının içinde ellerinde silah bulunan çok sayıda FETÖ'cü var. Her iki kurumda da kriptoların yanı sıra bilinenler de bulunuyor. Altuntaş, 2012 yılında polis okuluna alınmış. O yıllarda sistem, FETÖ'cülerin elindeydi. Yeni Altuntaşların çıkmaması için daha kararlı mücadele şarttır."

FETÖ ile kararlı ve topyekün mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Mustafa Önsel, şunları kaydetti:

"Artık kertenkelenin kuyruğuyla uğraşmamak lazım. FETÖ'ye yardım ve yataklık edenler dahil, tepeden aşağıya kadar herkesi sistemin dışına atmak gerekiyor. FETÖ tehdit ediyor. Onun için devletin direkt kafa ile uğraşması gerekiyor. 'Çok adam atarsak, zafiyet oluşur.' telkinlerine kulak tıkamak lazım. Ne yapalım adam bulamıyorsak? Gerekiyorsa, karakol da kapatılmalı. Özellikle silahlı olan birimler çok önemli. Bu nedenle bunları acilen sistem dışına atmak şarttır. Bunların üç aşağı beş yukarı alındıkları yıllar belli. Buralara yoğunlaşarak özellikle diğer cemaat ve tarikatların içine kamufle olmuş FETÖ'cüleri hızlıca ayıklamak gerekiyor. En yoğun oldukları kurumlardan biri de Milli Eğitim'dir. Buradakilere temizlik kaçınılmazdır."