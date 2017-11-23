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FETÖ'cüler oyun görünümlü mesajlaşma programı kullanmış

Konya'daki FETÖ/PDY davası sanıklarından Saffet Serhat K, bir örgüt üyesince, telefonuna oyun görünümlü şifreli haberleşme programının yüklendiğini itiraf etti.

FETÖ'cüler oyun görünümlü mesajlaşma programı kullanmış

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 175'i tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşmasına sanıklar, avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanıklardan Saffet Serhat K, örgüt ile ortaokul ve lise döneminde tanıştığını belirtti.

Üniversite eğitimi için 2010 yılında Konya’ya geldiğini ve burada örgüte hizmet ettiğini ifade eden Saffet Serhat K, Ankara Kara Harp Okulu'nda eğitim gören 2 öğrenciden sorumlu olduğunu anlattı.

Saffet Serhat K. 2-3 haftada bir Ankara'ya giderek örgüte ait buluşma evlerinde bu öğrencilerle bir araya geldiğini kaydederek, "2015 yılı haziran ayına kadar bu görevi yaptım. Buluştuğumuzda Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyor, CD'lerini izliyorduk. Bunun amacı öğrencilerin maneviyatını korumak ve yapıyla olan bağını koparmamaktı." diye konuştu.

2015 yılı Temmuz ayında memleketi Samsun’a döndüğünü dile getiren Saffet Serhat K, şunları kaydetti:

“2017 yılı Ocak ayında, önceden büyük bölge talebe mesullüğü yaptığını bildiğim kişi ile Samsun'da karşılaştım. Bir süre sohbet ettikten sonra kendisine, örgüt içinden tanıdığım arkadaşım Mustafa ile görüşüp görüşmediğini sordum. O da telefonuma 'Candy Crush' isimli oyun görünümlü uygulamayı kurdu ve Mustafa ile sadece buradan görüşebileceğimi söyledi. Örgüt bu programı da ByLock gibi şifreli haberleşme için kullanıyordu. Ancak bu program üzerinden kimseyle görüşmedim."

Örgütün asıl niyetini göremeyerek safiyane niyetle içinde bulunduğunu dile getiren Serhat K, "Bu yapıya ülkemin iyiliği ve Allah rızası için girdim. Kullanıldığım için pişmanım. Örgütün üst yöneticileri bizi kullandılar ve kendileri şu anda herkesin bildiği gibi yurt dışına gittiler.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Melike Kınacı

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