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FETÖ'cülerin Almanya'ya iltica etmesi

- Almanya İçişleri Bakanı Maiziere: - "Ağustos sonuna kadar diplomat pasaportu taşıyan 250, hizmet pasaportu taşıyan 365 kişi Federal Göç ve Mülteci Dairesi’ne (BAMF) iltica talebinde bulundu. Bu sayılar diplomatların ve hizmet pasaportu hamilinin ailelerini de kapsıyor."

FETÖ'cülerin Almanya'ya iltica etmesi

BERLİN (AA) – Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, Türkiye'den toplam 615 diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan kişinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu açıkladı.

Maiziere, Rhein-Zeitung gazetesine verdiği röportajda, ağustos sonuna kadar diplomat pasaportu taşıyan 250, hizmet pasaportu taşıyan 365 kişinin Federal Göç ve Mülteci Dairesi’ne (BAMF) iltica talebinde bulunduğunu belirterek, "Bu sayılar diplomatların ve hizmet pasaportu hamilinin ailelerini de kapsıyor. Bu önemli, ancak çok aşırı yüksek bir sayı değil.” ifadelerini kullandı.

Maiziere, BAMF’ın bu başvurular hakkında diğerlerinde olduğu gibi yasalar ve hukuk çerçevesinde karar vereceğini ifade etti.

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