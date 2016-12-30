FETÖ'cülerin 'SODES' oyunu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan "Tavşan" kod adlı gizli tanık, hazırlanan projelerin Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında değerlendirilmesi aşamasındaki usulsüzlükleri anlattı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından suça karışanlar hakkında yasal işlem yapılması ve örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.



Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sözde yönetici kademesinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.



Operasyonlar kapsamında FETÖ'nün "doktorlar, bölge dershaneleri, mühendisler, memurlar, diyanet, köyler, kredi ve yurtlar kurumu ve bölge adliye" yapılanmasının sözde "imam"larının deşifre edilmesi için yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.



Sözde yöneticiler, toplantıları az kişiyle yaptı

"Tavşan" kod adlı gizli tanığın polis ve cumhuriyet savcısına verdiği ifade, SODES'teki usulsüzlükler ve elde edilen paranın terör örgütüne nasıl aktarıldığını ortaya çıkardı.



Gizli tanık, ifadesinde FETÖ/PDY ile bağlantılı kişilerin 17-25 Aralık'tan sonra örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u aktif kullanmaya başladığını söyledi.



İfadesinde, örgüte mensup kişilerin bu süreçten sonra himmet ve faaliyetlerin belirlenmesine yönelik toplantıları azalttığını belirten tanık, "Dikkat çekilmemesi için bu toplantılar kalabalık olmaktan çıkartıldı. Sadece yönetici kademesindeki kişiler bire bir görüşmeler yapıyorlardı. Ayrıca, telefon hattı kullanmıyor, taşınabilir modemler aracılığıyla, internet üzerinden telefon görüşmesi ve yazışmalarını gerçekleştiriyorlardı." ifadelerini kullandı.



SODES paralarıyla tatil yaptılar

Örgüt mensupları tarafından SODES projelerinde usulsüzlük yapılması amacıyla dernekler kurulduğunu bildiren gizli tanık, bu dernekler kanalıyla FETÖ'ye ciddi para aktarımı yapıldığını anlattı.



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan derneklerin, SODES'te görevli diğer örgüt mensuplarının onayıyla projelere destek aldıklarını kaydeden tanık, şu itiraflarda bulundu:



"Milli eğitim ve diğer kurumlardan gelen projeler, FETÖ'nün SODES'teki elemanlarınca reddedilmiş gibi gösteriliyordu. Aslında kabul edilen bu projeler üzerinde oynamalar yapılarak, FETÖ'ye mensup derneklerce daha sonra devletten para alınıyordu. FETÖ üyelerinin kurduğu derneklerin verdiği, SODES'ten de destek alan projeler, 4'e bölünerek aynı isim altında ve sahte evrakla 4 katı para alınıyordu."



Gizli tanık, örgüt mensuplarınca yönetilen bu derneklerin SODES'ten aldıkları paranın küçük bir kısmını projeye harcadıklarına dikkati çekerek, "Dörtte biri projelere harcanan paranın geri kalanı örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi için harcanıyordu. Bu paralarla örgüt üyesi kişiler, yöneticilerle başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelere tatile gönderiliyordu. Terör örgütü 2008 yılı sonrasında bu yolla çok sayıda projeyi onaylatarak destek aldı." beyanında bulundu.



Muhabir: Fahrettin Gök