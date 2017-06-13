FETÖ'den 55 bin kişi tutuksuz yargılanıyor

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında 11 ayda 55 bin 495 kişinin tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, darbe girişiminin ardından şu ana kadar 161 bin 751 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 3 bin 334'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 50 bin 344 kişi tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Tutuklananların yanı sıra bazı şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmaları kararlaştırıldı. 47 bin 136'sı gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan, 8 bin 359'u ise cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edilen olmak üzere toplam 55 bin 495 kişinin tutuksuz yargılanmasına hükmedildi.

Tutuksuz yargılananlar arasında bir Danıştay, iki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 11 Yargıtay üyesi, bin 456 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 4 bin 230 asker, 6 bin 272 polis, 11 vali, 36 vali yardımcısı, 77 kaymakam, 43 bin 399 sivil ile kamu görevlisi yer aldı.

FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında 218 hakim ve savcı, altı Danıştay üyesi, 26 Yargıtay üyesi, 147 asker, 386 polis, üç vali yardımcısı, dokuz kaymakam, 6 bin 810 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 7 bin 605 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunuyor.