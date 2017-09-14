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FETÖ'den aranan eski rektörün 'muhabbet muskası'

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkartılan eski EÜ Rektörü Prof. Dr. Hoşcoşkun'un üniversitedeki odasında yapılan aramada, el yazısıyla hazırlanmış muska bulundu.

FETÖ'den aranan eski rektörün 'muhabbet muskası'

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun'un üniversitedeki odasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhabbetini artırması amacıyla hazırlanmış muska ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında verilen yakalama kararının ardından Hoşcoşkun'un ev ve EÜ'de kullandığı odasında arama yaptı.

Aramada, bir not kağıdında el yazısıyla "Besmele-niyet-Tayyip Erdoğan sıcaklık Cüneyt Hoş-Niyet" başlığıyla kaleme alınan muskada eski Rektör Hoşcoşkun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "sevgi ve muhabbetinin" artması için bazı ifadelerin yazılı olduğu görüldü.

Üniversitenin temsili tapu senedi

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bazı kitaplarının da ele geçirildiği aramada, Hoşcoşkun'un odasındaki duvarda, sahibinin Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun'un gösterildiği EÜ'nün temsili tapu senedinin asılı olduğu belirtildi.

Yakalama kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Eylül'de eski EÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı. Evinde bulunamayan Hoşcoşkun'un firari olduğu belirtilmişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 28 Şubat'ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

Muhabir: Ömer Süt

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MuskaProf. Dr. Cüneyt HoşcoşkunTürkiye
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