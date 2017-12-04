FETÖ'den aranan şüpheli Muğla'da gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi Muğla'da gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) öğrenci olan Fildişi Sahili uyruklu Kouakou Laurent'in (25) Muğla'da olduğu tespit edildi.
Burada gözaltına alınan şüpheli Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın adliyesine sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtildi.