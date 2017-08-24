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FETÖ'den asker üyelerine tehditler

- Sivas merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan askerlerden 6'sı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu - İtirafçı askerlerden astsubay E.K, ayrılmak istediğinde cemaatin sorumlu abisi tarafından 'Biz isteseydik seni okuldan bile attırırdık, senin aldığın nefesleri bile biz biliriz, bak kardeşlerin okuyor, hepsinin önünü keseriz, hiçbir baltaya sap olamazlar' şeklinde tehdit edildiğini aktardı - Yüzbaşı Ö.S: - "Sorumlu abi, 'Bak bizim her şeyden haberimiz olur, dünyanı da cennetini de kaybediyorsun, ismini açık ederiz ifşa olur, ordudan atılırsın, hocaefendi sana beddua eder' diye tehdit etti"

FETÖ'den asker üyelerine tehditler



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6 Asker Itirafçı OlduSivas'taki Askerlere Yönelik FETÖ/PDY Operasyonu
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