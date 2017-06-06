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FETÖ'den büyükelçiye "tarihi eser" kumpası iddiası

- İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede beyanları yer alan gizli tanık, FETÖ/PDY'ye ait Gürcistan'daki kolejin kapatılmasını bulunduğu ülkenin hükümet yetkilileri ile görüşen dönemin Tiflis büyükelçisinin "tarihi eser kaçakçısı" olarak düzenlenen operasyon sonrası görevden uzaklaştırıldığını iddia etti - "Zaman" kod adlı gizli tanık: - "Kadın büyükelçinin antika eşyalara merakı ve bazı antikaları topladığı bilgisi üzerine, FETÖ yapılanmasına mensup Gürcistan'daki bir esnaftan antika bir piyano satın alması sağlandı. Satın aldığı antika piyanoyu Türkiye'ye götürmeye çalışan büyükelçiye Sarp Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendi"

FETÖ'den büyükelçiye

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AntikaAskeri Casusluk SoruşturmasıFETÖ/PDYKadın BüyükelçiKumpasOperasyonTarihi EserUsulsüzlük
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