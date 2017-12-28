FETÖ'den 'dosyaları devreye sokun' talimatı

KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski emniyet amiri E.Ü, örgütün, mensubu olan polislere, siyasetçiler ve iş adamlarıyla ilgili soruşturma dosyalarını devreye sokmaları talimatı verdiğini itiraf etti.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Kars Emniyet Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu Emniyet Müdürlüğünde görevli iken meslekten ihraç edilen ByLock kullanıcısı eski emniyet amiri E.Ü. hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün kuruluşu, amacı, örgütlenme stratejisi, sosyo-kültürel ve zihinsel yapısı, yönetim modeli, hiyerarşik yapısı, kuruluşundaki yemin metni, paralel devlet kurma çabaları, istihbarat ağı ve arşivi, haberleşmede kullandığı yöntemler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Örgütün ortaya çıkışına ilişkin genel bilgiler de bulunan iddianamede, tutuklu sanık E.Ü'nün çarpıcı itiraflarına da yer verildi.

E.Ü. ifadesinde, 1996 yılında Ankara Polis Kolejine girdikten sonra 1997-1998 eğitim öğretim yılında bir arkadaşının davetiyle FETÖ'nün evlerine giderek yemek, çay ve muhabbet ortamında bulunduğunu anlattı.

Öğrenciyken almaya başladığı maaşın bir kısmını "himmet" adı altında örgütün sorumlu abisine verdiğini kabul eden E.Ü. şu itiraflarda bulundu:

"Sorumlu abimiz bize 'aldığımız maaşın yüzde 5'ini himmet adı altında her ay kendisine vermemizi, toplanan paraların cemaate ait gazete ve dergi aboneliğinde kullanılacağını, bizim adımızın geçmeyeceğini, elde edilen gelirin hizmet hareketinin hayır işlerinde kullanılacağını ve ekonomik durumu iyi olmayan ve maaşından himmet veremeyenlere burs verileceğini' söyledi. Ben hayır işlerinde kullanılacağı düşüncesiyle öğrenci maaşımdan her ay ortalama yüzde 5 himmet verdim. Diğer arkadaşlarım da bu himmet paralarını aylık sorumlu abilere vermişlerdi."

E.Ü, örgütün kendilerine çeşitli talimatlar verdiğini, örgütten sorumlu kişilerden farklı talimatlar aldığını, 2003 yılında Ankara Polis Akademisinde komiser yardımcısı olarak göreve başladığını anlatarak, örgütün 2004 ile 2007 yılları arasında siyasetçilerle ilgili kendilerine soruşturma dosyalarının devreye sokulması talimatı verdiğini kabul etti.

Söz konusu dönemde Ankara Keçiören'deki bir evde kaldığını dile getiren E.Ü, şu itiraflarda bulundu:

"Keçiören'de kaldığımız dönemde cemaat aracılığıyla tanıştığım polis ev arkadaşlarım İ.K, M.G. ve A.G'nin de bulunduğu bir cemaat sohbet toplantısında "İhsan" kod isimli şahıs bize 'siyasetçiler ve işadamlarına yönelik elinizde bekleyen ne kadar dosya varsa devreye sokun' diye talimat iletti. Ancak ben akademide eğitimci, İ.K bilgi işlemci, A.G. ise kriminal dairede çalışıyordu. Bu talebin bize neden iletildiğine bir anlam veremedik. 2007 yılına kadar olan süreçte ev arkadaşlarım askerlik için bir müddet evden ayrılıp tekrar geri geldiler."

E.Ü, öğrenciyken cemaat evlerine gidip geldiklerini ve sorumlu abilerin kendilerini tedbirli olmaları konusunda uyardığını ifade ederek, "Atilla kod isimli abi bize, cemaat evine gelirken tedbirli olmamızı ve 3 araç değiştirerek eve gelmemizi söyledi. Biz de elimizden geldiğince bu tedbire uyarak eve gelip gitmeye çalıştık. Bu dönem bizim gidip geldiğimiz cemaat evine Seyfettin kod isimli üst sorumlu abi gelip giderdi. Bu şahsın ne iş yaptığını bilmezdim." ifadesini kullandı.