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FETÖ'den kadın öğretmene "DHKP-C şantajı"

- Gümüşhane'de FETÖ'nün firari il imamı, emniyet imamı, kapatılan okulun müdürü ve serrehber hakkında, kadın öğretmene şantaj suçundan bir yıldan 3 yıla kadar, tehdit suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, FETÖ okulunda öğretmenlik yapan, örgütle bağlarını koparmak isteyen kadını, başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya para yatırmasına karşı çıkan nişanlısından ayırmak için DHKP-C'li iftirası atarak şantaj yaptıkları belirtildi - Şantaj mağduru öğretmen: - “(FETÖ'nün sözde il imamı) Nişanlımın DHKP-C örgütünün etkin üyelerinden olduğunu, ellerinde fotoğraf ve video görüntüleri bulunduğunu, nişanlımdan ayrılmam gerektiğini söyledi ve bu konuyu kimseye söylemememi istedi"

FETÖ'den kadın öğretmene

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYGümüşhaneIddianame
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