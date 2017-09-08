FETÖ'den kadın öğretmene "DHKP-C şantajı" - Gümüşhane'de FETÖ'nün firari il imamı, emniyet imamı, kapatılan okulun müdürü ve serrehber hakkında, kadın öğretmene şantaj suçundan bir yıldan 3 yıla kadar, tehdit suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, FETÖ okulunda öğretmenlik yapan, örgütle bağlarını koparmak isteyen kadını, başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya para yatırmasına karşı çıkan nişanlısından ayırmak için DHKP-C'li iftirası atarak şantaj yaptıkları belirtildi - Şantaj mağduru öğretmen: - “(FETÖ'nün sözde il imamı) Nişanlımın DHKP-C örgütünün etkin üyelerinden olduğunu, ellerinde fotoğraf ve video görüntüleri bulunduğunu, nişanlımdan ayrılmam gerektiğini söyledi ve bu konuyu kimseye söylemememi istedi"

08 Eylül 2017 Cuma 12:36