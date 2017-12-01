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FETÖ'den tutuklanan hakime "dinleme"den mahkumiyet

- FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tetkik Hakimi Ömer Kaya, Danıştay Üyesi Zeki Yiğit'in odasına dinleme cihazı koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'den tutuklanan hakime

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Danıştay Tetkik Hakimi Ömer Kaya, Danıştay Üyesi Zeki Yiğit'in odasında 1 Şubat 2012'de ele geçirilen dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtayın daha önce verdiği aynı cezaya ilişkin hükmü usulen bozmasının ardından Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Remzi Demir, sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Kaya ise suçlamaları kabul etmedi, mahkumiyetinin istenmesinin adalete uymadığını ileri sürdü ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı, Yiğit'e yönelik "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek" ve dinleme cihazı koyarak "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından, çeşitli ceza artırımı ve takdiri indirim maddelerini de uyguladıktan sonra toplam 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

- Davanın geçmişi

Danıştay Üyesi Yiğit'in odasında 31 Ocak 2012'de ses kayıt cihazı bulunmuştu. Soruşturma sonucunda, kamera kayıtları da dikkate alınarak o tarihte Danıştayda tetkik hakimi olan Kaya hakkında "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme, yargılama sonucunda, "sabah erken saatlerde binaya girmesinin ve Yiğit'in odasının bulunduğu 6. kata çıkmasının, ses kayıt cihazı yerleştirdiğini göstermediği" gerekçesiyle Kaya'nın beraatine hükmetmişti.

Yargıtay ise beraat kararını, ses kayıt cihazı üzerinde bilirkişi heyetinden rapor alınmadığı gerekçesiyle bozmuştu.

Yeniden yargılama sonunda Kaya "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek" ve dinleme cihazı koyarak "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından yine 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış ancak hüküm Yargıtay 12. Ceza Dairesince bir kez daha usul gerekçeleriyle bozulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FetöÖmer KayaZeki Yiğit
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