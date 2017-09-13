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FETÖ'den tutuklanan kaymakam HTS kayıtlarını araştırmış

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün "mülkiye yapılanması"na yönelik soruşturmada, eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin telefon görüşmelerinin yer aldığı HTS kayıtlarını araştırdığı bilgisine yer verildi.

FETÖ'den tutuklanan kaymakam HTS kayıtlarını araştırmış

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında eski kaymakam Kadir Güntepe hakkında hazırlanan iddianamede, Güntepe'nin telefon görüşmelerinin yer aldığı HTS kayıtlarını araştırdığı belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mülkiye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski Beytüşşebap Kaymakamı tutuklu sanık Kadir Güntepe hakkında hazırlanan 38 sayfalık iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLcok kullandığı belirtilen Güntepe'nin, mahkeme kararıyla telefonlarının dinlendiği ve sanığın 24 Aralık 2016 tarihinde kullandığı hattın müşteri hizmetlerini arayarak, mevcut hattının HTS kayıtlarının mahkeme kararıyla alınıp alınmadığını ve ne kadar süre geriye doğru alındığına yönelik sorular sorduğu bilgisine yer verildi.

Kayıtların 2014 yılından itibaren alındığını öğrenen Güntepe'nin bu kayıtları e-mail adresine gönderilmesini istediği kaydedilen iddianamede, şöyle denildi:

"HTS analiz tutanağı ile Hüseyin Özyurt'un (kaymakamlar imamı) kullandığı hat ile şüpheli Kadir Güntepe'nin 17 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında toplam 33 kez arayan-aranan kaydının olduğu tespit edildi. Bu görüşmelerden 14'ünün Kadir Güntepe tarafından, 8'inin Hüseyin Özyurt tarafından, kalan 11'inin ise ise mesajlaşma olduğu tespit edildi."

PTT memurluğundan kaymakamlığa

Güntepe'nin iddianamedeki ifadesinde 2008 yılında KPSS'ye girdiğini ve PTT gişe memurluğunu kazandığını, daha sonra istifa edip 3 ay sonra kaymakamlık sınavına girerek kazandığını kaydetti.

97. dönem kaymakam olduğunu belirten Güntepe, "Eşimle 2010 yılının sonlarında tanıştım. Bizi, lise yıllarında tanıştığım soy ismini hatırlamadığım Mehmet isimli arkadaşım tanıştırdı. Eşim dershanede öğretmendi. Bu iş yerinin FETÖ'yle iltisakını sonradan öğrendim. Eşim, kendi isteğiyle istifa etmişti." dedi.

Güntepe, ByLock programı yüklemediğini, Viber ve Tango programlarını kullandığını, terör örgütü FETÖ'yle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

"İmam"la 33 kez görüşmüş

İddianamede, Güntepe'nin örgütün sözde "kaymakamlar imamı" tutuklu sanık Hüseyin Özyurt'la 33 kez görüştüğü bilgisi yer aldı.

Bu görüşmenin 14'ünün sanık tarafından, 8'inin ise Özyurt'un tarafından gerçekleştirildiği kaydedilen iddianamede, ikilinin 11 kez de mesajlaştığı belirtildi.

Muhabir: Adsız Günebakan

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Anahtar Kelimeler:
FetöKadir GüntepeMülkiye YapılanmasıTürkiye
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