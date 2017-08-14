FETÖ'den yargılanan avukatlar savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 52 avukat hakkında açılan davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, KPSS sorularının çalınmasına ilişkin görülen davaya karşı örgütün talimatıyla basın açıklaması yaptığı belirtilen sanık Hasan Basri Aksoy, savunma yaptı.

FETÖ'nün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Hukuk ve Hayat Derneği adına düzenlenen basın açıklaması metnini önceden gördüğünü belirten Aksoy, örgütsel bir amaca hizmet için basın toplantısına katılmadığını iddia etti.

"ByLock" kullanıcısı olmadığını savunan Aksoy, arama sırasında evinde ele geçirilen FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitaplara ilişkin, "Cezaevinde 84 kitap okudum, evimde binlerce kitabım vardı. Cübbeli'nin de kitapları da var." savunmasını yaptı.

Sanık İbrahim Temur da mesleki gelişimi ve çevre edinmek için Hukuk ve Hayat Derneğine üye olduğunu bildirdi.

Faaliyetlerine katıldığı derneğe kamuoyunda tanınan birçok ismin de ziyaret amaçlı geldiğini anlatan Temur, Bank Asya'da hesabının bulunduğunu ancak örgütsel bir amaca hizmet etmediğini iddia etti.

Sanık İsmail Uyar ise darbe girişiminden önceden haberdar olmasının mümkün olmayacağını, FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını kaydetti.

Dernek üyeliğinden 2012'de ayrıldığını, üyeliğinin yönetim kurulu kararı ile düşürüldüğü bilgisinin kendisine aktarıldığını vurgulayan Uyar, FETÖ yurtlarından yöneticilik yaptığı yönündeki iddiaları ise kabul etmediğini belirterek, Bank Asya'daki hesapları için "Sadece bu banka ile değil bütün bankalarda hesabım var. Bireysel emeklilik için yatırdığım parayı kar payı alarak çekmiştim ama bir müvekkilimin göndereceği para nedeniyle hesabı kapatmadım." dedi.

- "Örgüt adına yapıldığını bilmiyordum"

Talimatla KPSS soruşturması sanıklarına avukatlık yaptığı, bu davalara bakan avukatlarla örgütün amacı doğrultusunda basın açıklaması yaptığına ilişkin açıklama yapmak istediğini kaydeden Uyar, "KPSS soruşturmaları için düzenlenen basın açıklamalarının örgüt adına yapıldığını bilmiyordum. Kenarda köşede durup izledim, devletin aleyhine tek bir söz edilmedi. Bir arkadaşın ricası ile gitmiştim. Bu arada KPSS sanıklarını hiçbir şekilde savunmadım." diye konuştu.

Uyar, FETÖ elebaşı Gülen'in firari avukat Abdulkadir Aksoy ile 2009'da bir dava nedeniyle tanıştığını, o tarihten sonra bir daha kendisiyle görüşmediğini iddia etti.

- "Kurumun avukatı olmadığın halde neden açıklama yapıyorsun"

Sanık Hüseyin Mehan ise Hukuk ve Hayat Derneği yönetiminde yer almadığını ancak yönetim kurulu yedek üyesi olduğunu iddianameden öğrendiğine işaret ederek, "Benim gittiğim dönemlerde bu dernek hakkında hiçbir soruşturma yoktu. Beni yedek üye diye yazmışlar, bundan bilgim yoktu. Baro yönetiminde bulunan biri için yedek üyeliğini sözü olmaz." dedi.

Örgütün avukatlar imamı ve Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ı medyadan çıkan haberlerden tanıdığını bildiren Mehan, örgüt adına dava dosyası takip etmediğini, sadece KPSS soruşturması kapsamında 4 müvekkilinin bulunduğunu anlattı.

Mehan, "Ben FETÖ üyesi olsam bana sadece 4 tane dosya mı vereceklerdi? Eğer üye olsaydım bu dosya sayısı daha fazla olurdu. Bu rakam örgüte üye olmadığımı gösteriyor." iddiasında bulundu.

FETÖ'ye bağlı hukuk derneklerinin KPSS sanıkları için yaptığı basın açıklamasına katıldığına ilişkin iddianamede yer alan tespiti hatırlatan Mehan, "Basın açıklaması sırasında Mehmet Kasap vardı, Hasan ve Murat beyler de var. Bunlar dernekten tanıştığım arkadaşlardı. Masumiyet karinesine ilişkin bir açıklama olduğu için oraya gittim, başka bir amacım yoktu." savunmasını yaptı.

"ByLock" kullanmadığını ancak emniyet sorgusundaki belirsizlik nedeniyle söz konusu programı kullanmış gibi ifade verdiğini iddia eden Mehan, "Ben kullanmadım, nasıl ispatlayacağımı bilmiyorum. İstenilen inceleme yapılsın. Benim delilim telefonumdur." diye konuştu.

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak'ın, "Samanyolu Koleji avukatı olmadığınız halde neden polisin kurumda arama yaptığı sırada basın açıklaması yaptınız?" sorusuna Mehan, gazetecilerin kendisinden açıklama yapmasını istemeleri üzerine, polislerin arama yaptıktan sonra okuldan ayrılacaklarını açıkladığını, bu beyanın polislerin lehine olduğunu savundu.

Bunun üzerine Başkan Çolak, "Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatı mısınız?" sorusuna Mehan, "Değilim ama orada saçma sapan sordular, ben de polislerin lehine açıklama yaptım." iddiasında bulundu.

Davaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

