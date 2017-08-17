FETÖ'den yargılanan avukatların davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılanmasına devam edildi.

Davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz sanıklar Eyüp Can, Ömer Karadeniz, Adem Tüysüz, Sait Şahan, Fuat Yüksel, İsmail Yeşilova, Murat Aktaş ve Kerim Yurttaş'ın savunmasını alan mahkeme duruşmayı yarına erteledi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda pazartesi günü başlayan davada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarını alan mahkemenin, yarınki duruşmada tahliye taleplerini de değerlendireceği ara kararı açıklaması bekleniyor.

Gülen'in avukatları firari Nurullah Albayrak, Adnan Şeker, Talha Aksoy ile Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklardan FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Albayrak'ın, sözde "Ankara avukatlarının imamı" olduğu belirtilen iddianamede, avukatların özellikle, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis dosyaları ve iş adamlarının gözaltına alınmasına ilişkin hukuki süreçleri takip etmekle görevlendirildikleri belirtiliyor.

Sanıklardan bazılarının, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları kaydedilen iddianamede, bu program üzerinde yapılan yazışmalara da yer verildi.

Öte yandan, dava dosyasında Alaettin Yılmaz, Ersin Ortaç, Fahir Serdar İslam, Fatma Merve Akgül, Hakan Selami Atıl, Mehmet Akgeyik ve Mustafa Kumru "müşteki" olarak yer alıyor.