FETÖ'den yargılanan avukatların davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatları ve örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 52 avukat hakkında açılan davada ara karar açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanık savunmalarının ardından müşteki ve tanıklar dinlendi.

Ara karar için görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu sanıkların "atılı suçları işlediklerine dair somut delillerin bulunması" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.

Savcı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini, sanıklarla ilgili dijital veriler için istenilen raporların beklenilmesini, tutuksuz sanık Mehmet Demir'in hakkında şikayetçi olan müşteki Ersin Ortaç'ın atılı suçlamalardan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle davaya katılma talebinin reddedilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Uyar ile Mehmet Derdiyok'un ailevi ve sağlık sorunları nedeniyle, adli kontrol şartı konularak tahliye edilmelerine karar verdi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen bazı sanıkların yazışma içeriklerinin ilgili kurumlardan istenilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

- Sanık yakınlarından müştekilere tehdit

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık yakınları ile müştekiler arasında gerginlik yaşanmıştı.

Sanık Kuseyri'nin eşi Bedia ve kardeşi Cem Kuseyri ile müştekiler Gıyasi Öztürk ve Mehmet Akgeyik mahkeme salonunun dışında tartışmıştı.

Öztürk, tartışmanın ardından yaptığı açıklamada, Kuseyri'nin eşinin yanına gelerek, "Bu yaşanılanların daha büyüğünü yaşayacaksınız, o da daha başlamadı." dediğini, bu tehdit karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etmişti.

Müştekiler, avukatları aracılığıyla Kuseyri'nin eşi ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine polis ekipleri, Bedia ve Cem Kuseyri'yi, ifadeleri alınmak üzere Sincan Fatih Polis Merkezine götürmüştü.

- İddianame

İddianamede, Gülen'in avukatları firari Nurullah Albayrak, Adnan Şeker, Talha Aksoy ile Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 52 avukatın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.



Sanıklardan FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Albayrak'ın, sözde "Ankara avukatlarının imamı" olduğu belirtilen iddianamede, avukatların özellikle, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis dosyaları ve iş adamlarının gözaltına alınmasına ilişkin hukuki süreçleri takip etmekle görevlendirildikleri belirtiliyor.



Sanıklardan bazılarının, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları kaydedilen iddianamede, bu program üzerinden yapılan yazışmalara da yer veriliyor.





