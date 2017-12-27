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FETÖ'den yargılanan yarbayın beraatine bozma

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski jandarma yarbay Gurbet Kesin hakkında beraat kararı veren yerel mahkemenin kararını yeterli soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle bozdu

FETÖ'den yargılanan yarbayın beraatine bozma

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski jandarma yarbay Gurbet Kesin hakkında beraat kararı veren yerel mahkemenin kararını, yeterli soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle bozdu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Adıyaman cumhuriyet savcılarının itirazı üzerine, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski yarbay Kesin hakkında beraat veren yerel mahkemenin kararını inceledi.

Müzakerenin ardından verilen kararda, sanığın 15 Temmuz 2016'da harekat merkezinden bilgi gelmesi üzerine saat 22.30'da Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına geldiği, daha sonra il jandarma komutanının geldiği ve sözde "sıkı yönetim emri"ni alarak valiliğe gittiği, komutanının sanığı bulunduğu yere çağırdığı ancak sanığın emre uymadığı, sözde "sıkıyönetim emri" doğrultusunda davranış sergilediği yönünde hakkında iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu verilen kararda araştırılması gereken şu hususlara dikkati çekildi:

"Adıyaman'da askeri hareketliliğin olup olmadığı, valilikçe veya idari birimlerce darbe teşebbüsüne ilişkin herhangi bir tedbir alınıp alınmadığı, sanığın tam olarak görev, yetki ve sorumluluklarının nelerden ibaret olduğu, olay veya hareketlilik yaşandıysa sanığın görevi kapsamında müdahalesinin gerekip gerekmediği, müdahalede bulunmada ihmalinin bulunup bulunmadığı, yine örgüt üyeliği yönüyle de istihbarat ve güvenlik birimlerinin çalışmaları sonucu tespit edildiği anlaşılan ve 'ardışık arama yöntemi' olarak tabir edilen yöntemle örgüt üyesi askeri personelle diğer örgüt üyelerinin ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurup kurmadığının tespitine ilişkin çalışmanın yapılıp yapılmadığı gibi hususların ayrı ayrı tartışılması gerektiği anlaşılmıştır."

Sanığın hukuksal durumunun söz konusu hususlar gözetilmeyerek, yeterli olmayan gerekçeyle karar verildiğini belirten mahkeme heyeti, bu nedenle yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs 2017'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski jandarma yarbay Gurbet Keskin hakkında beraat kararı vermişti.

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4. Ceza DairesiGaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi
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