FETÖ'nün 134 mahrem imamı hakkında yakalama kararı

KONYA
Konya merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 134 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 134 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya merkezli 40 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele, "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi.
Muhabir: Savaş Güler