FETÖ'nün 'adliye yapılanması' iddianamesi kabul edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "adliye yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılık tarafından 4'ü tutuklu 21 sanık hakkında "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesinin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi.
"Adliye yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 21 sanık, 18 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.