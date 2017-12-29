Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

FETÖ'nün "Alaşehir yapılanması" davası

- Tutuklu sanıklardan 18'inin tahliyesine karar verildi

FETÖ'nün

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 46 sanıktan 18'inin tahliyesine karar verildi.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Duruşma, iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, ara karar vererek tutuklu sanıklardan 18'inin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, 28'inin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava, 28 Mart 2018'e ertelendi.

Davanın 22 Eylül'de görülen ilk duruşmasında, 60'ı tutuklu, 5'i firari 85 sanıktan 14'ü tahliye edilmiş, 46 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alaşehir YapılanmasıAra KararFetöManisa AdliyeManisa DavaManisada Fetö Davası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5