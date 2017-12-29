MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 46 sanıktan 18'inin tahliyesine karar verildi.
Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.
Duruşma, iddianame özetinin okunmasıyla başladı.
Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, ara karar vererek tutuklu sanıklardan 18'inin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, 28'inin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Dava, 28 Mart 2018'e ertelendi.
Davanın 22 Eylül'de görülen ilk duruşmasında, 60'ı tutuklu, 5'i firari 85 sanıktan 14'ü tahliye edilmiş, 46 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.