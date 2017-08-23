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FETÖ'nün "Ardahan il yapılanması" davası

- Örgütün il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 22'si tutuklu 39 sanığın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il örgütlenmesinde yer aldıkları iddia edilen 22'si tutuklu 39 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan 22 sanık ve 3 tutuksuz sanıktan ikisi ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz bir sanık ile halen yakalanamayan diğer 14 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunduğu duruşmada, savunma yapan sanıklardan tutuklu yargılanan İsrafil Aydın dershanelerde öğretmenlik yaptığını belirterek, bu dershaneye de arkadaşları aracılığıyla girdiğini söyledi.

Örgütün finans kaynağı olduğu belirtilen Bank Asya'ya da bireysel emeklilik dolayısıyla hesap açtırdığını savunan Aydın, bu hesabı da faizsiz olması nedeniyle açtığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Kadir Koyunca da davaya konu olan ve kendi adına kayıtlı cep telefonunu başka bir kişinin kullandığını öne sürerek, bu kişinin yaptığı görüşmelerden kendisinin sorumlu tutulamayacağını iddia etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddedip beraat ya da tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi amacıyla yarına ertelendi.

- İddianameden

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından örgütün il yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma sonucu açılan davanın iddianamesinde, örgütün il imamı, mütevelli heyeti, il yapılanması üyeleri ve il ablaları, üniversite ve öğrenci yurtlarının da bulunduğu çeşitli kurumlardan sorumlu mensuplarından 22'si tutuklu, 3'ü tutuksuz, 14'ü firari olmak üzere 39 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi" oldukları gerekçesiyle 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Firari sanıkların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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Ardahanda FETÖnün Ardahan Il Yapılanmasının Ilk Davası
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