ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 20 sanığın "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazıları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile olmak üzere 6'sı tutuklu 17 sanık, avukatları ve yakınları katıldı. 3 sanığın firarda olduğu belirtildi.

Kimlik tespiti yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan tutuksuz sanık Bilal Şeker, kendilerine bir dönem askeri lise sınav sorularının verildiğini itiraf ederek, "15-16 yaşlarındaydım, cemaat evlerinde kaldım, pişmanım. Kul hakkı yiyerek astsubay oldum. Vicdanen rahatsızım." dedi.

Tutuklu sanık eski subay Ali Tarhan, savunmasında, Kuleli Askeri Lisesini bitirdiğini, o dönemlerde örgütün bazı taleplerini yerine getirdiğini belirterek, "Tuvalette abdest alırdık. Namazın nasıl kılınacağını bize söylerlerdi. Namaz kılmazdık, oruç tutmazdık. Yılmaz isimli bir öğrenci bize bunları söylerdi. Mesleğe atandığımda evde namaz kılıyordum. Bazen namazı kazaya bırakıyordum. Talha isimli biri 'Ergün' kod ismini bana verdi. Eşimi bana cemaat tanıştırdı. Malatya'da kimya bölümünü okuyordu. Benimle evlenince başını açtı, 2007-2008 yıllarındaydı." diye konuştu.

Subay ve astsubayların imamı olduğu iddiası ile yargılanan tutuksuz sanık Ramazan Özdilek, dershanelerde çalışmaya başlandığında örgütle irtibata geçtiğini söyledi.

Özdilek, "Pişmanım. Bize sınav sorularını verirken yemin ettirdiler. Kuran-ı Kerim üzerine, her şeyimiz üzerine yemin ettirdiler. Vicdanen rahatsızım ama o dönem çıkamadık içinden." dedi.

Mahkeme başkanının, "Bu kul hakkı değil mi?" sorusuna yanıt vermeyen Özdilek, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı'ya baktığını, 6-7 ay sonra sohbet görevini "Hayrettin" kod adlı kişiye devrettiğini anlattı.

Tutuksuz yargılanan eski Yarbay İsmail Yılmaz ise örgütün hain ve dini istismar eden bir örgüt olduğunu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmail Yılmaz'ın tahliyesine, tutuksuz yargılanan Ersoy Olukpınar'ın tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından örgütün mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün mahrem yapısında 6'sı tutuklu, 11'i tutuksuz, 3'ü firari olmak üzere 20 sanık yer alıyor.

Sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.



