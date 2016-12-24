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FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturması

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 530 askerden yakalananların sayısı 317'ye yükseldi

FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da olduğu 530 askerden 317'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 58 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Savcılığın talimatı üzerine, kaçakçılık, mali suçlar, organize ve asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da bulunduğu 530 askerden 317'si gözaltına alındı.

- 179 şüpheli asker aranıyor

Operasyon çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı bulunanlardan Kocaeli'de 1, Çorum'da 1, Erzurum'da 3, Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 7, İzmir'de ise 15 şüphelinin FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu tespit edildi. Ayrıca 4 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ekiplerin diğer 179 şüpheli askeri arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği ve yeni adreslere operasyonların düzenlenebileceği öğrenildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, gözaltına alınan ByLock kullanıcısı şüpheli askerlerden bazılarında 1 dolar bulunduğu da kaydedildi. Bu arada, zanlılardan bazılarının ise FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı belirlendi.

- Gözaltı kararı çıkarılanlar

Savcılığın, Kocaeli'de 39, Balıkesir'de 12, Bursa'da 12, Sakarya'da 5, Malatya'da 5, Samsun'da 4, Zonguldak'ta 3, Amasya'da 3, Eskişehir'de 3, Çanakkale'de 3, Çorum'da 2, Tokat'ta 2, Çankırı'da 2, Ordu'da 2, Tekirdağ'da 2, Yalova'da 2, Edirne'de 1, Bolu'da 1, Düzce'de 1, Rize'de 1, Muğla'da 9, Adana'da 7, Konya'da 7, Hatay'da 7, Gaziantep'te 6, Denizli'de 6, Kayseri'de 5, Manisa'da 3, Antalya'da 3, Osmaniye'de 3, Kahramanmaraş'ta 3, Erzurum'da 3, Trabzon'da 3, Hakkari'de 4, Van'da 3, Sivas'ta 3, Diyarbakır'da 3, Adıyaman'da 3, Isparta'da 3, Burdur'da 2, Aksaray'da 2, Afyon'da 2, Kırıkkale'de 2, Elazığ'da 2, Kütahya'da 1, Şırnak'ta 1, Batman'da 1, Karaman'da 1, Yozgat'ta 1, Ağrı'da 1, Aydın'da 1, Bingöl'de 1, Erzincan'da 1, Mersin'de 1, Kars'ta 1, İstanbul'da 94, Ankara'da 169, İzmir'de 50, KKTC'de 3 ve İngiltere'de 1 şüpheli ile daha önceden tutuklu bulunan 3 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.


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FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına OperasyonGözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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