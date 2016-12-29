FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik ikinci operasyonda 31 gözaltı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli çeşitli rütbelerdeki 45 şüpheliden 31'i yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda, işlemler devam ediyor.



Savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 kurmay yarbay, 1 yarbay, 10 kurmay binbaşı, 4 binbaşı, 6 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen ve 15 astsubay olmak üzere, toplam 45 askerden 31'i yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer 14 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.



Savcılığın talimatı üzerine, yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen askerlerden İstanbul'da 6, Hatay ile Kocaeli'de birer kişi, diğer illerden de 23 şüpheli yakalandı.



Bu arada, savcılığın talebi üzerine hakimlikçe şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alınmıştı. Bu askerlerden 44'ünün muvazzaf olduğu, bir astsubayın ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.



İlk operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı konuya ilişkin düzenlenen ilk operasyonda, TSK içerisinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan çeşitli rütbelerde aralarında subayların da bulunduğu 530 asker hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 320'si yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, gözaltına alınan "ByLock" kullanıcısı şüpheli askerlerden bazılarında 1 dolar bulunduğu da kaydedilmişti.



Soruşturma kapsamında, her iki operasyonda 351 şüpheli yakalanmış oldu.