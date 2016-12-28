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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlar

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 575 askerden 327'si yakalanırken, bu şüpheliler 58 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı - Gözaltına alınan subay ve astsubaylardan 112'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 161'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 51'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli oldukları 3'ünün ise rütbelerinin henüz öğrenilemediği bildirildi - Şüpheli askerler arasında 3 kurmay albay, 1 kurmay yarbay, 12 kurmay binbaşı ve 6 kurmay yüzbaşı yer alıyor

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlar

İSTANBUL (AA) - ARİF YAKICI - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 575 askerden 327'si yakalanırken, bu şüphelilerin 58 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince kara, hava ve deniz kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki 295 subay ve 280 astsubay hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından yapılan operasyonların detayları ortaya çıkmaya başladı.

Hakimliğin kararının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda çalışma başlatan polis ekipleri, 58 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Polis ekiplerinin operasyonlarında, hakkında gözaltı kararı bulunan 575 subay ve astsubaydan 327'si yakalandı.

Şüpheli askerlerden 3'ü Adana'da, 3'ü Adıyaman'da, 2'si Afyonkarahisar'da, 2'si, Aksaray'da, 3'ü Amasya'da, 88'i Ankara'da, 1'i Antalya'da, 1'i Aydın'da, 8'i Balıkesir'de, 1'i Batman'da, 1'i Bingöl'de, 1'i Bolu'da, 2'si Burdur'da, 10'u Bursa'da, 3'ü Çanakkale'de, 2'si Çankırı'da, 2'si Çorum'da, 4'ü Denizli'de, 1'i Diyarbakır'da, 1'i Düzce'de, 1'i Elazığ'da, 1'i Erzincan'da, 3'ü Eskişehir'de, 5'i Gaziantep'te, 7'si Hatay'da, 1'i Isparta'da, 72'si İstanbul'da, 28'i İzmir'de, 1'i Kahramanmaraş'ta, 1'i Karaman'da, 5'i Kayseri'de, 2'si Kırıkkale'de, 27'si Kocaeli'de, 4'ü Konya'da, 4'ü Malatya'da, 3'ü Manisa'da, 5'i Muğla'da, 2'si Ordu'da, 2'si Osmaniye'de, 3'ü Sakarya'da, 2'si Samsun'da, 2'si Sivas'ta, 1'i Tekirdağ'da, 1'i Tokat'ta, 1'i Trabzon'da, 2'si Van'da, 2'si Yalova'da gözaltına alındı.

Henüz yakalanamayan şüphelilerden 5'inin Adana, 1'inin Ağrı, 90'ının Ankara, 2'sinin Antalya, 4'ünün Balıkesir, 2'sinin Bursa, 1'inin Çorum, 2'sinin Denizli, 2'sinin Diyarbakır, 1'inin Edirne, 3'ünün Erzurum, 1'inin Gaziantep, 4'ünün Hakkari, 2'sinin Hatay, 2'sinin Isparta, 48'inin İstanbul, 27'sinin İzmir, 2'sinin Kahramanmaraş, 1'inin Kars, 17'sinin Kocaeli, 3'ünün Konya, 1'inin Kütahya, 1'inin Malatya, 1'inin Mersin, 4'ünün Muğla, 1'inin Osmaniye, 1'inin Rize, 2'sinin Sakarya, 2'sinin Samsun, 1'inin Sivas, 1'inin Şırnak, 1'inin Tekirdağ, 1'inin Tokat, 2'sinin Trabzon, 1'inin Van, 1'inin Yozgat, 3'ünün Zonguldak, 3'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 1'inin İngiltere'de firarda oldukları bildirildi.

Şüpheli subay ve astsubaylardan 112'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 161'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 51'i Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken, 3'ünün ise rütbeleri henüz tespit edilemedi.

Gözaltına alınan askerlerden 3 kurmay albay, 6 albay, 1 kurmay yarbay, 1 yarbay, 4 kurmay binbaşı, 5 binbaşı, 1 kurmay yüzbaşı, 3 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 1 teğmen ve 73 astsubay Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 3 albay, 8 kurmay binbaşı, 8 binbaşı, 5 kurmay yüzbaşı, 16 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 28 teğmen ve 79 astsubay Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 14 teğmen ve 32 astsubay ise Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor.

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