FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi fotoğraflara yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesini ele geçiren askerlerin, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmesi, güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesiyle ilgili detaylar anlatıldı.

İddianamede, havalimanındaki güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflara yer verildi.

Buna göre, 15 Temmuz 2016'da askerlerin içinde bulunduğu araçların saat 00.40'ta Atatürk Havalimanı'nın giriş yoluna yöneldiği, 00.48'de bir tankın havalimanı bağlantı yolunu trafiğe kapattığı, sonrasında başka bir tank ve askeri araçların da buraya geldiği, 01.01'de de hareketlenen tankların giriş kapısına gittikleri görünüyor.

Havalimanının giriş kapısında askerlerin girmesiyle yaşanan hareketlilik ve askerlerin hava kontrol kulesini işgal girişimi fotoğraflara yansıyor.

Fotoğraflarda, havalimanı kontrol kulesi giriş kapısının önünde siyah bereli tankçılar ile kompozit başlıklı askerlerin birbirleriyle konuştukları, daha sonra da siyah bereli askerlerin ayrıldıkları görülüyor.

Şüphelilerden eski Albay Mustafa Kol ve bazı askerlerin 2 polis memuruyla turnikelerden geçerek kuleye girdiği, burada çalışan personelin kartıyla açtıkları kapıdan da kuleye çıktıkları yer alıyor.

Fotoğraflarda, şüpheli askerlerin saat 01.00'de kulenin kapısını kapattıkları ve dışarıya çıkmak isteyen kule personeline izin vermedikleri görülüyor. Kuledeki askerlerin saat 01.31.21 ve 01.33.31'de ellerinde silahlarıyla kapıya doğru siper alarak bekledikleri yer alıyor.

- Özel harekat ekiplerinin operasyonu

Olay günü saat 01.42.13'te kule kapısında bekleyen polislerin yanına özel harekat polisinin geldiği, 02.04.59'da şüpheli askerlere operasyon yapacak özel harekat polislerinin kuleye geldikleri kamera görüntülerine yansıyor. Polislerin saat 02.28'de kapıyı kırarak askerlerin bulunduğu alana girdikleri, şüpheli Yusuf Yenihayat'ın ise polislere silah doğrulttuğu görülüyor.

Merdivenlerden saat 02.30'da çalışanların bulunduğu alana kaçan askerlere, teslim olmaları yönünde konuşma yaptığı anlaşılıyor.

- Şüphelilerin etkisiz hale getiriliş anı

Sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan askerlerin sivil kıyafet giydirilerek kuleden çıkarılış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyor.

Görüntülerde ayrıca şüpheli Yusuf Özdemir ve beraberindeki askerlerin dış hatlar terminaline gittikleri ve pasaport kontrol noktasında polislerin başında bekledikleri yer alıyor.

Havalimanında aprona giren şüpheli askerlerin buradaki bazı yolculara konuşma yaptığı, bazı polislerin silahlarına el koyduğu, saat 02.03'te vatandaşların askerleri ikna ederek ve zorlayarak araçlarına bindirmeye çalıştığı görülüyor.

Söz konusu görüntülerde ayrıca iki helikopterin havalimanındaki hareketliliğine de yer veriliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iniş anı görüntülerde

Devlet Konukevi apron tarafında yer alan kamera görüntülerine ayrıca saat 03.45'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi ve vatandaşların Erdoğan'ı karşılaması yansıyor.