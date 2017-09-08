FETÖ'nün avukat yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik, 8'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması başladı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanın 11. duruşmasında tutuklu sanıklar Yusuf Yılmaz, Özcan Aksoy, Emre Karcı, Mustafa Maskan, Muhammed İkbal Çil, Müdai Kaplan, Hüdai Kayhan, Muammer Güler, tutuksuz sanıklar Ersan Teke ve Kadir Kurucu ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, başka bir dosyadan yargılanan ve etkin pişmanlıktan yaralanan tanık Mustafa Üstek, tutuklu sanık Özcan Aksoy'u birlikte gittikleri umre ve hac ziyaretlerinden tanıdığını, yaptığı iş nedeniyle Aksoy'a vekalet verdiğini belirterek, "Ben bu kişiyle iş sebebiyle görüşüyordum. 2005 ile 2013 yılları arasında FETÖ örgütünün düzenlediği toplantılara katıldım. Toplantılarda sohbetler olurdu." dedi

Mahkeme Başkanı Halil İbrahim Bakırtaş'ın "Toplantıları kim düzenlerdi, himmet toplanır mıydı?" sorusuna Üstek, toplantıları FETÖ'nün Denizli il yapılanması davasında yargılanan firari sanık İbrahim Halil Kirgil'in organize ettiğini, her biri farklı evlerde olan toplantılarda yaklaşık 10 kişinin bulunduğunu söyledi.

Üstek, "Toplantılarda dini sohbetlerin yanı sıra FETÖ elebaşına ait CD'ler izletilirdi. Bunların Kırgil kendisi düzenlerdi. Daha sonra imam olduğunu öğrendiğim Mevlana Celalettin İşler, sohbetlerde dini bilgiler vermeye başladı. 2012 yılında dershane konuları çıktığında bu imam İşler, hükumet adına kötü sözler söyleyeme başladı. Bu dershanelerin kapatılmaması gerektiği gibi aykırı sözlerde bulundu. Bazı arkadaşlarımız sohbet yapılan yerde böyle siyasi şeylerin konuşulmaması gerektiğini belirterek çıkıp gittiği oluyordu." dedi.

Üstek, FETÖ'ye ait yurtlara yardımların yapıldığı bilgisini de verdi.

Tutuklu sanık Yusuf Yılmaz da üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, telefon hattında tespit edilen ''ByLock''u kullanmadığını, iş yerindeki internet üzerinden büroya gelenlerden birisinin indirdiğini öne sürdü.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Denizli'de, FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 8'i tutuklu 10 sanık, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.