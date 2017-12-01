FETÖ'nün BDDK'daki

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin, FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin hazırlanan iddianame sonucunda, haklarında dava açılan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 31’i tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada, FETÖ elebaşı Gülen hakkında tutuklama kararı verilmesine ve iadesine yönelik kırmızı bülten formu düzenlenmesine hükmedildi.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda istanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Murat Yalvaç, BDDK’da murakıplık yaptığını ve hakkındaki bütün iddiaları reddettiğini söyledi.

Bank Asya’ya yönelik incelemelerde bulunan sanık Yalvaç, “Bank Asya'da usulsüz olarak krediler tespit ettim. Banka TMSF’ye devredildi. Bunun sebeplerinden biri de benim yazdığım rapor oldu. HTS kayıtların incelendi bir şey çıkmadı. Bylock kullanıcısı değilim. Hatta İHH’ya yüksek miktarlarda bağışta bulundum.” şeklinde savunma yaptı.



Sanık Yalvaç’ın savunmasını tamamlamasının ardından, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerine ilişkin beyanda bulundu.

Talepleri değerlendirilen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut kanıtlar nedeniyle 31 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına oy çokluğuyla hükmetti. Mahkeme Başkanı, sanıklar Murat Yalvaç ve Vural Erkmen, suç vasıflarının ve delil durumlarının sanıklar lehine değişme ihtimalinin bulunması, tutuklamanın cezalandırma aracı değil, tedbir mahiyetinde olması, tutuklulukta geçirdikleri süre ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı görüşünde olduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi koydu.

- FETÖ elebaşı Gülen’e kırmızı bülten talebi

Mahkeme heyeti, FETÖ elebaşı sanık Fetullah Gülen hakkında, dosyada mevcut delil durumu itibariyle Gülen hakkında tutuklama kararı verilmesini kararlaştırdı.

ABD’de kaçak olarak bulunan Gülen’in iadesine yönelik olarak hakkında iade talepnamesi ve kırmızı bülten formu düzenlenmesine hükmeden mahkeme heyeti, bunu müteakip hazırlanacak evrakın tercümesi ile birlikte ABD yetkili adli makamlarına iletilmesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, sanık olarak yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen sanıklarla ilgili varsa ByLock görüşme içeriklerinin tutanaklarının gönderilmesine hükmederek, duruşmayı 26 Şubat’a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 31'i tutuklu 33 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 17/25 Aralık 2013 dönemindeki kabine üyelerinin tamamı ile iş adamları Abdullah Tivnikli, Ali İbrahim Ağaoğlu, Muharrem Usta, İbrahim Çeçen, Nihat Özdemir, Ethem Sancak, Mustafa Topbaş, Usame Kutub, Sezai Bacaksız, Abdülkerim Çay, Celal Koloğlu, Mehmet Cengiz ile Cemal Kalyoncu'nun da aralarında bulunduğu 30 kişi ile TÜRGEV, İHH, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Halkevleri Vakfı ile Türkiye'deki önemli projelere imza atan 31 şirket, müşteki olarak yer aldı.

İddianamenin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek'', ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''bankacılık kanuna muhalefet'' suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, aralarında örgütün sözde ''BDDK imamı'' olduğu değerlendirilen Utku Tosun, yine kurumda bir dönem yöneticilik yapan Fatih Öztürk, Mustafa Yıldız ve Oktay Çolak ile murakıp Naim Kahveci, murakıp Ramazan Canik hakkında da ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''silahlı terör örgütü yönetmek'' ve ''bankacılık kanununa muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 159'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, diğer 26 sanık hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''bankacılık kanuna muhalefet'' suçlarından, birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl ile 450 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.





