FETÖ'nün 'ByLock'çu polislerine hapis cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada, sanıkları 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 29 sanığın, suçun işleniş şekli, özellikleri, örgüt içerisinde tespit edilen konumları ve faaliyetleri dikkate alınarak ayrı ayrı 6 yıl 3 ay, 17 sanığın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı.

Tutuklu 9 sanığa kasıtlarının yoğunluğu, suçun işleniş şekli, özellikleri, örgüt içerisinde tespit edilen konumları ve faaliyetlerini dikkate alarak "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Tecelli Üzüm’ü de 2011 yılından itibaren örgütte aktif bir eleman olarak emniyet içerisinde bulunduğu kanaatiyle aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Ercan Yaşar'a örgüt içerisindeki konumunu göz önünde bulundurarak 5 yıl 10 ay hapis cezası veren mahkeme, 4 sanık hakkında ise bulundukları konum itibarıyla örgüt içerisinde bildiklerini samimi olarak anlatmaları kanaatine ulaşılması ve duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesini karara bağladı. Mahkeme heyeti, 4 sanığa verilen 1 yıl 6 ay 22 günlük hapis cezası hükmünün açıklanmasını geriye bırakarak, bu sanıklardan Muammer Sedef ve Hüseyin Yalçın Öztürk’ün tahliyelerine hükmetti.

Duruşma sonrasında sanık yakını Şenay Koza'nın, mahkeme heyetine beddua etmesi üzerine, mahkeme heyeti başkanı Fikret Demir, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Muhabir: Melike Gallenkuş, Hüseyin Kulaoğlu



