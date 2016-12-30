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FETÖ'nün camilere ait iş yerlerini ele geçirme planı

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün, İzmir'de bir cami derneğine ait 99 iş yerinin mülkiyetini, çeşitli dedikodular yayarak ve sahte belge hazırlayarak örgüte ait vakfın bünyesine kattığı ortaya çıktı - Eski Sancak Camisi Yaşatma Derneği yöneticisi: - "1982 Anayasası hazırlanırken bazı kişiler gelerek, 'Yeni anayasa ile artık cami dernekleri kapatılacak. Dolayısıyla buradaki tüm mülklere de devlet el koyacak. 'Akyaka' adıyla yeni bir vakıf kuruluyor. Dernek, kendisini feshederek bu mülkiyetleri kurulan Akyaka Vakfına devretsin. Böylece faaliyetler de kesintiye uğramadan devam etsin' sözünü verdiler" - "Camiye ait iş yerleri dinsizlerin eline geçmesin' diye cemaati kandırdıklarını anladık. Söz vermelerine rağmen derneğin iş yerlerinden elde edilen gelirlerden caminin bir elektrik prizini dahi değiştirmediler"

FETÖ'nün camilere ait iş yerlerini ele geçirme planı

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYIzmirKapatılan Akyaka VakfıOperasyonSancaktepe CamisiZanlılar
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