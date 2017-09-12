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FETÖ'nün cep telefonlarındaki ByLock oyunu

- İstanbul merkezli operasyonda, başkalarının adına aldıkları telefon hatlarına "ByLock" yükleyerek örgüt içi haberleşmede kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün cep telefonlarındaki ByLock oyunu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, başkalarının adına aldıkları telefon hatlarına şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u yükleyerek örgüt içi haberleşmede kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında, 16 zanlının başka kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak aldıkları telefon hatlarına "ByLock" yükleyerek mesajlaştıklarını tespit etti.

Ekipler, konuyla ilgili başlatılan ayrı bir soruşturma çerçevesinde, İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Konya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 12'sini gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer 4 zanlının yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

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ByLockFetöIstanbul Emniyet MüdürlüğüOrganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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